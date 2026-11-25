Un bărbat din Zalău a fost reținut marți pentru 24 de ore, fiind acuzat că și-a ucis mama, o femeie de 70 de ani, după o ceartă în care consumase alcool.
Incidentul s-a produs marți, 24 noiembrie 2026, în jurul orei 15:00, în locuința din Zalău unde mama și fiul trăiau împreună. Anchetații susțin că între cei doi a izbucnit o ceartă violentă, bărbatul fiind sub influența alcoolului.
Potrivit procurorilor, suspectul ar fi lovit-o în mod repetat pe victimă, i-ar fi comprimat toracele și ar fi încercat să o sugrume. Aceste leziuni i-au provocat decesul femeii.
Vecina a alertat serviciile de urgență
După faptele petrecute, bărbatul s-a deplasat la o vecină și i-a comunicat că mama sa a murit. Femeia a sunat apoi la 112 pentru a chema ajutorul.
Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore în vederea aplicării unei măsori preventive, fiind acuzat de violență în familie raportată la omor calificat. Reprezentanții anchetei au menționat că bărbatul obișnuia să consume frecvent alcool, ceea ce genera dese conflicte în familie.
Cercetările în acest dosar continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor faptei.