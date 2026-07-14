Advertising
Actualitate· 1 min citire
România și alte opt țări vor sancțiuni financiare pentru organizațiile sportive care acceptă sportivi ruși și belaruși
Vladimir Putin
România s-a alăturat unui grup format din alte opt state membre ale Uniunii Europene care solicită limitarea finanțării acordate organismelor sportive internaționale ce permit revenirea în competiții a sportivilor din Rusia și Belarus.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 20:48Ucraina, tot mai aproape de un acord strategic cu UE. Producția de armament și dronele, în centrul negocierilor
- 19:34Trump amenință cu un atac asupra „Muntelui Târnăcopului”. Complexul militar ascuns care ridică semne de întrebare
- 18:39Traian Băsescu surprinde cu favorita sa la Cupa Mondială: „Fantezia lor face diferența”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News