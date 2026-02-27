Actualitate· 1 min citire
S-au stabilit optimile din UEFA Champions League: dueluri de foc și programul complet al meciurilor
27 feb. 2026, 15:38
Actualizat: 27 feb. 2026, 15:38
S-au stabilit optimile din UEFA Champions League: dueluri de foc și programul complet al meciurilor
Articol scris de Scris de Ionuț Nichita
Partidele din optimile de finală ale Ligii Campionilor a fost stabilite, vineri, în urma tragerii la sorți de la Nyon (Elveția).
Optimi – Tabloul complet al duelurilor
Iată cum arată împerecherile pentru faza optimilor de finală din Liga Campionilor 2025-26:
Paris Saint‑Germain – Chelsea FC
Galatasaray SK – Liverpool FC
Real Madrid CF – Manchester City FC
Atalanta BC – FC Bayern München
Newcastle United FC – FC Barcelona
Atlético Madrid – Tottenham Hotspur FC
FK Bodø/Glimt – Sporting CP
Bayer 04 Leverkusen – Arsenal FC
Programul meciurilor din optimile Ligii Campionilor
Turul optimilor: 10-11 martie 2026
Manșa retur: 17-18 martie 2026
Citește și:
- 21:38 - Descinderi la proprietatea lui Jeffrey Epstein din New Mexico. Noi căutări de probe în ancheta privind abuzurile sexuale
- 20:49 - Teheranul atacă declarațiile Ursulei von der Leyen: „Ipocrizie” în reacția la loviturile SUA și Israel
- 20:10 - Putin i-a transmis lui Trump că Rusia nu oferă Iranului informații despre pozițiile militare americane
- 19:02 - Raport ONU: deportarea copiilor ucraineni de către Rusia ar constitui crime împotriva umanității
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News