Scandalul mașinilor nelivrate de la Arad. Zeci de păgubiți au protestat din nou în fața dealerului

Aproximativ 40 de persoane au protestat vineri, 28 august, în fața unui dealer auto din Arad, după ce susțin că au plătit între 30.000 și 40.000 de euro pentru mașini noi care nu le-au mai fost livrate.
Este al doilea protest organizat de păgubiți, care cer recuperarea banilor sau predarea autoturismelor achitate. Cazul este anchetat de procurorii din Arad, iar firma dealerului se află în insolvență.
Păgubiții cer banii sau mașinile
Oamenii au venit cu pancarte și tricouri negre pe care au trecut suma plătită și data achitării. Printre mesajele afișate s-au numărat „Noi am plătit, mașinile unde sunt?” și „Nu renunțăm până nu ni se face dreptate”.
Unul dintre protestatari spune că a achitat mașina pe 28 februarie, iar contractul prevedea livrarea în maximum o lună. Autoturismul nu a mai ajuns la client.
Dealerul este în insolvență
Firma care a vândut autoturismele se află în insolvență și nu mai desfășoară activități de vânzare. Potrivit avocatului companiei, sunt în derulare măsuri pentru protejarea bunurilor care ar putea contribui la recuperarea prejudiciilor.
Avocatul a precizat că măsurile asigurătorii vizează sume de 9,32 milioane de lei și 347.665 de euro. De asemenea, există informații potrivit cărora aproximativ 50 de autoturisme comandate și neachitate ar fi depozitate în Curtici.
Peste 80 de persoane reclamă că au fost păgubite
Dosarul penal a fost deschis după ce 83 de persoane au reclamat că au cumpărat autoturisme, însă nu le-au mai primit. Prejudiciul calculat de anchetatori depășește 10 milioane de lei.
Administratorul firmei a fost reținut inițial, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar. Procurorii cercetează fapte precum abuz de încredere, bancrută simplă, bancrută frauduloasă și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Păgubiții pregătesc un protest la București
Reprezentantul grupului de păgubiți a anunțat că oamenii vor organiza și un protest în București. Aceștia susțin că nu au primit până acum un răspuns care să le rezolve situația și cer implicarea reprezentanților mărcii auto.
Între timp, ancheta penală continuă, iar păgubiții încearcă să recupereze fie autoturismele pentru care au plătit, fie banii achitați.