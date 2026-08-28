Advertising
Actualitate· 1 min citire
O navă a luat foc în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României
Garda de Coastă
Publicat28 aug. 2026, 08:38
Sursărealitatea.net
Toți cei aflați la bord au fost salvați de Garda de Coastă.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:22MApN: Dronă detectată la 33 kilometri nord de Insula Șerpilor; două aeronave F-18 trimise să monitorizeze situația
- 08:12Vremea se schimbă în România. Cod galben de vânt în sud-est și temperaturi ridicate în vest
- 08:06Franța relaxează regulile stricte pentru producerea brânzeturilor după seceta prelungită
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News