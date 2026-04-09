Scenariu coordonat? SUA au validat apelul Pakistanului pentru armistițiu cu Iranul

Administrația de la Washington a fost implicată direct în mesajul public lansat de premierul Pakistanului privind criza cu Iranul. Potrivit The New York Times, Casa Albă a analizat și aprobat în avans postarea publicată de Shehbaz Sharif pe rețelele sociale.

Mesajul, publicat cu doar câteva ore înainte de expirarea ultimatumului impus de Donald Trump Iranului, cerea prelungirea termenului cu două săptămâni și instituirea unui armistițiu temporar.

Demersul sugerează că administrația americană căuta o ieșire diplomatică din criză, după ce liderul de la Casa Albă lansase amenințări dure la adresa Teheranului.

Postarea a fost publicată marți seară, la ora 22:16, pe platforma X, într-un stil apropiat de cel al lui Trump. Premierul pakistanez susținea că negocierile „progresează constant, puternic și eficient” și făcea apel la calm.

În mesaj, Shehbaz Sharif i-a etichetat pe mai mulți oficiali de rang înalt, printre care JD Vance, Steve Witkoff și Marco Rubio, dar și lideri iranieni.

Totuși, o eroare tehnică a atras atenția: inițial a fost publicată o versiune de draft a mesajului, care a fost corectată la scurt timp. Platforma X păstrează însă istoricul editărilor, ceea ce a permis observatorilor să vadă modificările.

Incidentul ridică semne de întrebare cu privire la coordonarea din culise dintre Washington și Islamabad, într-un moment extrem de tensionat pe scena internațională.