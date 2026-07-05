Summitul NATO de la Ankara: Nicușor Dan, prezent la reuniunea șefilor de stat și de guvern

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 09:43

Președintele României, Nicușor Dan, va participa în perioada 7-8 iulie 2026 la reuniunea șefilor de stat și de guvern din cadrul NATO, care se va desfășura la Ankara, în Turcia.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre nicusor dan