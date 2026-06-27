Trenurile, obligate să meargă mai încet din cauza caniculei din weekend. Vor exista întârzieri uriașe

CFR SA anunţă că, în zilele următoare, ar putea dispune limitări temporare de viteză, precum şi măsuri de protecţie la nivelul instalaţiilor de electrificare, semnalizare şi telecomunicaţii, în contextul avertizărilor de caniculă emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
Traficul feroviar este afectat, sâmbătă dimineață, de întârzieri mari în Gara de Nord București, în contextul valului de caniculă care lovește România. La ora 08:30, tabela de sosiri și plecări arăta întârzieri importante pentru trenuri din mai multe zone ale țării, inclusiv Craiova, Satu Mare, Arad, Constanța, Brașov și Deva.
Cel mai mare decalaj afișat era la trenul R-E 9900 Craiova – București Nord, programat să ajungă la ora 6:23, dar anunțat cu 260 de minute întârziere, adică 4 ore și 20 de minute. În mod normal, același tren direct face ruta Craiova – București Nord în 4 ore și 13 minute, potrivit mersului trenurilor CFR.
CFR SA informează că, în perioada 26 – 29 iunie 2026, în contextul avertizărilor meteorologice emise de ANM, sunt aplicate măsuri preventive pentru menţinerea siguranţei circulaţiei feroviare pe reţeaua feroviară.
„În funcţie de valorile temperaturilor înregistrate la nivelul infrastructurii feroviare şi de situaţia constatată în teren, CFR SA poate dispune introducerea limitărilor temporare de viteză pe anumite secţii de circulaţie. Aceste măsuri au caracter preventiv şi sunt aplicate de personalul de specialitate al companiei, în conformitate cu reglementările feroviare, pentru protejarea infrastructurii şi desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă”, se arată în comunicat.
În perioada menţionată, personalul de specialitate al sucursalelor regionale de cale ferată monitorizează permanent zonele expuse temperaturilor ridicate şi efectuează verificări operative la linie şi terasamente; aparate de cale; poduri şi podeţe; instalaţii de electrificare şi instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţii.
„În funcţie de evoluţia situaţiei din teren, pot fi dispuse limitări temporare de viteză, precum şi măsuri de protecţie la nivelul instalaţiilor de electrificare, semnalizare şi telecomunicaţii. Aplicarea acestor măsuri poate conduce la creşterea timpilor de parcurs pentru unele trenuri de călători şi de marfă”, conform comunicatului.
Conducerea companiei precizează că măsurile dispuse în această perioadă urmăresc prevenirea efectelor temperaturilor ridicate asupra infrastructurii feroviare şi asigurarea continuităţii traficului în condiţii de siguranţă.
„Compania Naţională de Căi Ferate ‘CFR’ SA va continua monitorizarea reţelei feroviare publice şi va aplica, prin personalul propriu de specialitate, toate măsurile necesare pentru siguranţa circulaţiei, protejarea infrastructurii şi informarea operativă a operatorilor de transport feroviar”, se mai arată în document.
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare Cod roşu de caniculă, valabilă duminică şi luni, în 16 judeţe, precum şi Coduri portocalii şi galbene ce vizează peste trei sferturi din ţară.