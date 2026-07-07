Trump reaprinde tensiunile în NATO: amenință din nou cu retragerea trupelor americane din Europa

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 iul. 2026, 19:28

Summitul NATO de la Ankara a debutat într-o atmosferă tensionată, după ce președintele american Donald Trump a reluat criticile la adresa Alianței și a readus în discuție posibilitatea retragerii trupelor americane din Europa.

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