TVA ar putea urca la 24%! România, la un pas de criză economică

TVA ar putea crește la 24%! Este avertismentul venit de la reprezentanții patronatelor, care au făcut o analiză din care reiese că suntem la un pas de o criză economică. Documentul vorbește și despre creșterea euro și a dobânzilor.

Analiza patronatelor arată că deja criza politică are consecințe în sfera economică și vorbim în primul rând despre dobânzile la care se împrumută țara noastră pentru că acestea au crescut de la puțin peste 6% la 7,3% și ar putea să mai crească în perioada următoare.

Mai mult decât atât spun reprezentanții patronatelor faptul că am putea ajunge la un curs leu-euro de 5,2 lei și mai mult decât atât ratele la credite ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare dacă această criză politică va continua.

Foarte important de precizat, arată această analiză că dacă se va menține acest trend al dobânzilor atunci în perioada următoare statul ar putea crește din nou taxa pe valoarea adăugată până la 24% pentru a aduce bani la buget.

Mai mult decât atât patronatele avertizează că agențiile de rating ar putea retrograda România la categoria junk, ceea ce ar însemna că dobânzile ar crește și mai mult, ar pune o presiune pe bugetul din țara noastră și pe de altă parte ne raportăm și la datoria publică, este și ea în creștere, ceea ce ar însemna că în următorii ani în funcție de această datorie publică să vedem o frânare a majorării veniturilor în țara noastră.