UEFA, decizie decizie de ultim moment după moartea lui Mircea Lucescu pentru meciurile din Champions League

UEFA Champions League a ajuns în faza sferturilor de finală, unde cele mai puternice echipe din Europa se luptă pentru calificare, după dueluri intense în optimi.

Printre formațiile calificate se numără Real Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain, Sporting CP, FC Barcelona, Atlético Madrid, Liverpool și Bayern München.

În acest context, UEFA a anunțat o decizie specială după dispariția lui Mircea Lucescu, care a murit marți seară, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București.

Forul continental a transmis că, înaintea meciurilor programate miercuri în turul sferturilor, va fi ținut un moment de reculegere în memoria antrenorului român. Același gest va avea loc și la partidele de joi din UEFA Europa League și UEFA Europa Conference League.

Meciurile disputate marți seară, precum Real Madrid vs Bayern München și Sporting vs Arsenal, nu au inclus un astfel de moment, întrucât vestea decesului apăruse recent, iar UEFA nu a avut timp să ia o decizie în timp util.