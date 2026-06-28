Un elicopter al gigantului saudit Aramco s-a prăbușit la vest de Ormuz. 14 oameni au murit

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 16:49

Un elicopter care aparținea companiei saudite din sectorul petrolier Aramco s-a prăbușit, duminică, la Ras Tanura, pe coasta estică a Arabiei Saudite, la vest de Strâmtoarea Ormuz, conform agenției de știri de stat SPA, citată de Reuters.

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