INS: Cele mai mari scumpiri din ultimul an, la chirii, motorină și benzină. Cu cât au crescut prețurile alimentelor

Potrivit INS, chiriile s-au scumpit cu 42,48% în iulie 2026 faţă de aceeaşi lună a anului trecut.
Chiriile, motorina și benzina se află pe primele trei locuri în topul celor mai mari scumpiri înregistrate în ultimul an, potrivit unei analize realizate de Institutul Naţional de Statistică (INS), care a precizat și cu cât au crescut prețurile alimentelor.
Potrivit INS, chiriile s-au scumpit cu 42,48% în iulie 2026 faţă de aceeaşi lună a anului trecut, fiind urmate de motorină, cu 30,7%, şi benzină, cu 23,15%.
„În iulie 2026 inflaţia anuală scade cu 2,2 puncte procentuale pentru prima dată în ultimele douăsprezece luni şi atinge nivelul de 8,2%. Astfel, rata anuală a inflaţiei, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 8,16%, cele mai mari creşteri de preţuri înregistrându-se şi de această dată tot la servicii, 13,67%”, arată analiza INS.
Alimentele care s-au scumpit cel mai mult
În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7,93%, iar cele ale mărfurilor alimentare cu 5,03%.
La alimente, cele mai mari creșteri de preţuri s-au menţinut şi în acest interval tot la cafea, preţul acesteia majorându-se într-un an cu 19,47%. Ouăle se află pe locul al doilea în clasament, cu o creştere a preţurilor de 13,9%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 11,67%.
În acelaşi interval de timp, laptele de vacă s-a scumpit cu 11,28%, ţuica şi alte băuturi spitoase au fost mai scumpe cu 8,87%. Grupa produselor din zahăr, miere de albine şi-a majorat tarifele cu 8,81%, comparativ cu iulie 2025.
Conform INS, alte majorări de preţ la alimente se pot constata la pâine, cu 7,93%, la peşte proaspăt, cu 7,54%, la conservele din carne, cu 6,77%, la ulei comestibil, cu 6,57%, la carne de pasăre, cu 6,24%, şi la carnea de porc, cu 3,4%. Berea şi-a majorat preţul cu 7,88%, iar vinul cu 6,66%.
Pe de altă parte, în aceeași perioadă au fost înregistrate şi reduceri ale preţurilor: Zahărul şi-a diminuat tariful cu 0,25%, untul cu 0,53%, făina cu 4,3%, iar mălaiul cu 4,92%. Cele mai mari scăderi de preţ pe parcursul unui an au fost înregistrate la cartofi, cu 13,68%, precum şi la fructele proaspete, cu 13,82%.
Scumpirile înregistrate în categoria mărfurilor nealimentare
Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din iulie sunt de această dată la motorină, 30,7%, urmate de cele la benzină cu 23,15%. Tarifului energiei electrice, până luna trecută vedeta scumpirilor ultimului an, şi-a majorat tariful (după încetarea efectului de bază ca urmare a eliminării schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor) cu doar 3,39%.
INS a reamintit că timp de un an după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice, tariful energiei electrice a atins şi niveluri de peste 50% an/an.
Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la grupa combustibililor, cu 16,87%, la energie termică, 10,70%, la cărţi, ziare, reviste, 10,82%, la detergenţi, 9,92%, la tutun şi ţigări, 8,51%.
Nu în ultimul rând, şi articolele de igienă şi cosmeticele s-au scumpit cu 6,80%, iar medicamentele şi-au majorat preţurile în iulie cu 4,36%. În perioada iulie 2026 - iulie 2025, preţul gazelor a crescut cu 0,97%.
Cele mai mari scumpiri în categoria serviciilor
În categoria serviciilor, cele mai mari creşteri de preţuri în iulie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 42,48%, urmate de tarifele la apă, canal şi salubritate, cu 15,99%, reparaţii auto, cu 13,85%, igienă şi cosmetică, cu 14,10%.
Alte creşteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de confecţionat şi reparat încălţăminte şi îmbrăcăminte, 14,36%. În acelaşi timp, asistenţa medicală a devenit mai scumpă cu 12,48%, transportul urban şi-a majorat tariful cu 7,47%, iar cel rutier cu 12,21%.
Tarifele serviciilor aeriene au crescut cu 2,3% comparativ cu iulie anul precedent, dar în acest caz se remarcă o creştere a preţurilor cu 18,73% faţă de luna iunie 2026.
Tarifele serviciilor poştale, care îşi reduseseră cotele în lunile anterioare, în iulie 2026, faţă de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,18%.
Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 8,16% în luna iulie, de la 10,42% în iunie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 7,93%, iar mărfurile alimentare cu 5,03%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).