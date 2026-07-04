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Actualitate· 1 min citire
Zelenski și Merz au discutat despre apărarea aeriană a Ucrainei: „Rachetele Patriot sunt prioritatea”
Volodimir Zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat telefonic cu cancelarul german Friedrich Merz despre consolidarea apărării aeriene a țării, la doar două zile după atacul cu rachete lansat de Rusia asupra Kievului, soldat cu zeci de victime.
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