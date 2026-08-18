Politica· 2 min citire

Ana Maria Păcuraru, interviu exploziv în presa britanică despre presiunile la adresa Realitatea Plus - EXCLUSIV

Realitatea de Salaj
Scris deRealitatea de Salaj
Publicat18 aug. 2026, 20:35
SursăRealitatea PLUS

Interviu exploziv pentru opinia publică de peste hotare! Realizatorul emisiunii „Miza Zilei”, Ana Maria Păcuraru, a stat de vorbă cu jurnalistul și scriitorul multipremiat Jim Fergusson. Dialogul s-a axat pe încercările repetate ale sistemului de a cenzura Realitatea PLUS, televiziunea care dă voce românilor de pretutindeni. Interviul poate fi urmărit integral și pe pagina de TikTok @realitatea.plus

ANA MARIA PĂCURARU, realizator „Miza Zilei”: Licența noastră a fost retrasă pe 7 aprilie anul acesta. O zi mai târziu, doar o zi, Curtea de Apel București a suspendat această decizie. Și acesta a fost doar începutul. Pe 15 mai, aceeași instanță a revenit și a suspendat-o din nou, de această dată până la soluționarea definitivă a dosarului, iar hotărârea a fost pronunțată de judecătorul care va decide și asupra cererii de anulare pe fond. Apoi, la sfârșitul lunii mai, CNA a venit din nou împotriva noastră cu o nouă sancțiune maximă, de trei ore de întrerupere a emisiei, iar până pe 3 iunie, instanța blocase deja și această sancțiune. Au încercat din nou la începutul lunii iulie, cu o altă suspendare de trei ore, iar de această dată instanța a anulat-o în mai puțin de 48 de ore.

JIM FERGUSSON, jurnalist: Este incredibil! Și nu acordă niciun fel de timp pentru aceste decizii. Adică este ca și cum ar lua deciziile dinainte. Din punctul meu de vedere, încearcă să vă împiedice să vorbiți și să spuneți adevărul.

ANA MARIA PĂCURARU, realizator „Miza Zilei”: Noi, Realitatea PLUS, am introdus prima acțiune în răspundere civilă, nu împotriva instituției, ci împotriva membrilor CNA care au votat personal aceste sancțiuni. Solicităm despăgubiri de peste un milion de euro. Și acesta este doar primul dosar.

Interviul poate fi urmărit integral pe site-ul realitatea.net

și pe pagina de TikTok @realitatea.plus.

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