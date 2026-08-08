Zelenski trage un semnal de alarmă: „Rachetele voastre ar putea salva vieți”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 21:42

Volodimir Zelenski le cere aliaților să trimită Ucrainei mai multe rachete pentru apărarea antiaeriană, după un nou atac masiv al Rusiei. Președintele ucrainean susține că interceptoarele aflate în depozitele partenerilor ar putea salva vieți.

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