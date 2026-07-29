ANAF identifică o nouă fraudă fiscală de peste 2,1 mil. de lei

Transferuri între firme de 32 mil. de lei şi taxe neachitate de 13 mil. de lei
ANAF extinde investigaţiile într-un mecanism complex de fraudă fiscală: deducerea nelegală a TVA şi diminuarea artificială a impozitului pe profit au generat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, în timp ce transferurile între societăţi depăşesc 32 de milioane de lei, iar obligaţiile fiscale cu reţinere la sursă neachitate depăşesc 13 milioane de lei.
În continuarea verificărilor prezentate în comunicatul din 05.11.2025, prin care inspectorii ANAF Antifraudă au informat cu privire la identificarea unui mecanism de fraudă fiscală de peste 55 milioane de lei generată de un grup de societăţi prin activităţie ilicite realizate cu scopul sustragerii de la înregistrarea, declararea, achitarea obligaţiilor fiscale şi obţinerii de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală - Structura Centrală a extins investigaţiile asupra altor operatori economici şi persoane fizice implicate în acelaşi mecanism complex de fraudă fiscală.
Noile verificări efectuate evidenţiază amploarea mecanismului fraudulos, fiind identificat faptul că entităţi afiliate, aflate sub conducerea aceluiaşi reprezentant legal, au utilizat disponibilităţile băneşti ale societăţilor pentruacordarea unor împrumuturi intercompanie în valoare totală de peste 32 de milioane de lei, deşi acestea înregistrau capitaluri proprii negative şi obligaţii fiscale restante semnificative către bugetul general consolidat.
Deşi entităţile verificate dispuneau de lichidităţile necesare achitării debitelor fiscale restante, reprezentantul legal a optat pentru decapitalizarea surselor proprii, operaţiunile întrunind elementele unor transferuri de resurse patrimoniale fără justificare economică, prioritizând interesele personale.
Totodată, în ceea ce priveşte comportamentul fiscal al entităţilor verificate, inspectorii ANAF au constatat că nerespectarea obligaţiilor de plată reprezenta un comportament sistematic, iar persoana care controla în fapt activitatea şi fluxurile financiare ale grupului administra în fapt şi alte societăţi comerciale cu un comportament similar, inclusiv din domeniul serviciilor de pază şi protecţie.
Inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că, deşi societăţile au declarat obligaţiile fiscale cu reţinere la sursă reprezentând impozitul pe veniturile din salarii şi contribuţiile sociale obligatorii, în cuantum de peste 13 milioane de lei, acestea nu au fost achitate în termenul legal de maximum 60 de zile de la scadenţă. Astfel, în timp ce resurse financiare importante circulau în interiorul grupului de societăţi, obligaţiile fiscale rezultate din plata salariilor au rămas neachitate.
Totodată investigaţiile au evidenţiat, de asemenea, existenţa unui circuit documentar fictiv, realizat prin înregistrarea unor bunuri fără legătură cu activitatea desfăşurată, sub denumirea paravan de 'bunuri consumabile', mecanism utilizat pentru diminuarea artificială a profitului impozabil şi deducerea nelegală a TVA, prejudiciul generat prin aceste operaţiuni fiind de peste 1,2 milioane de lei.
Concomitent, entităţile din grup au procedat şi la emiterea de facturi de avans având ca obiect livrări viitoare de bunuri şi echipamente, în absenţa unui fapt generator real. Întrucât transferul dreptului de proprietate şi livrarea efectivă a acestora nu a fost realizată şi nici justificată prin explicaţii sau documente, s-a constatat faptul că facturile emise nu reflectă operaţiuni economice reale. Prin aceste operaţiuni societăţile au obţinut deduceri nelegale de TVA în cuantum de peste 900.000 lei.
Având în vedere aspectele constatate, inspectorii ANAF Antifraudă au sesizat autorităţile de urmărire penală competente.
În prezenta cauză, ANAF - DGAF continuă investigaţiile şi verificările atât faţă de alte persoane juridice şi persoane fizice implicate în acest mecanism complex de fraudă, cât şi cu privire la activităţile economice desfăşurate de acestea în alte domenii de activitate, în condiţiile utilizării unui mod de operare fraudulos similar.
Prin această acţiune, ANAF transmite un mesaj ferm că transferarea resurselor financiare în detrimentul achitării obligaţiilor fiscale, utilizarea documentelor fără conţinut economic şi diminuarea artificială a obligaţiilor către bugetul de stat reprezintă priorităţi în activitatea de control. Investigaţiile vor continua până la identificarea întregului circuit financiar şi a tuturor persoanelor implicate.