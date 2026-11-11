ANRE a aprobat noi reguli pentru prosumatori: compensare lunară și plata restanțelor
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ANRE a aprobat marți, 10 noiembrie 2026, o metodologie nouă pentru compensarea energiei electrice produse de prosumatori. Reglementările stabilesc termene clare pentru plata restanțelor și permit utilizarea surplusului la facturi de gaze.
Modificările adoptate prin Ordinul nr. 67/2026 înlocuiesc reglementările din 2022 și vizează sute de mii de români care au instalat panouri fotovoltaice. Documentul clarifică modul în care este evidențiată energia consumată față de cea transmisă în rețea, precum și condițiile pentru valorificarea surplusului.
Președintele ANRE, George Niculescu, a subliniat necesitatea transparenței în mecanismele de decontare. „Prosumatorii au investit în producerea energiei electrice, contribuind la transformarea sistemului energetic românesc. Este firesc ca energia pe care o produc și o livrează în rețea să fie valorificată în condiții corecte, transparente și predictibile. Prin reglementarea aprobată astăzi, facem un pas important în această direcție. Introducem compensarea lunară, posibilitatea utilizării valorii excedentului pentru plata facturilor de la alte locuri de consum și reguli clare pentru plata sumelor acumulate în trecut.
Vreau să transmit și un mesaj foarte clar furnizorilor: adaptarea sistemelor informatice este responsabilitatea lor, nu o problemă care trebuie transferată prosumatorilor. Termenul de 31 decembrie este stabilit pentru finalizarea acestor adaptări, nu pentru amânarea drepturilor prosumatorilor. ANRE va urmări modul în care noile reguli sunt aplicate. Obiectivul nostru este simplu: fiecare prosumator să poată beneficia efectiv de drepturile pe care legea i le recunoaște”, a transmis George Niculescu.
Trei modificări esențiale pentru prosumatori
Noua metodologie introduce trei aspecte cheie: decontarea lunară, flexibilitatea în utilizarea surplusului și plata sumelor restante. Prima prevedere asigură o evidență clară a cantităților de electricitate consumate și livrate, facilitând calculul corect al valorilor compensate.
Prosumatorii pot folosi excedentul de energie pentru achitarea facturilor aferente mai multor locuri de consum eligibile deținute de aceleași persoane. Această posibilitate este condiționată de respectarea cerințelor legale și de existența aceluiași furnizor pentru serviciile de energie electrică și, în anumite cazuri, de gaze naturale.
Furnizorii au la dispoziție cel mult 40 de zile lucrătoare pentru a efectua decontările aferente sumelor restante acumulate de prosumatori. Metodologia stabilește mecanismele prin care acești bani trebuie plătiți, eliminând incertitudinea anterioară.
Contextul deciziei și presiunea FACIAS
Aprobarea normelor survine după demersurile Fundației pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS). Organizația a semnalat că Legea nr. 160/2026, intrată în vigoare la 26 iulie 2026, nu putea fi aplicată integral din cauza lipsei reglementărilor necesare.
Termenul legal de 60 de zile pentru elaborarea normelor s-a încheiat la 24 septembrie 2026, fără ca mecanismele să fie operaționale. În consecință, FACIAS a inițiat o procedură administrativă prealabilă și a solicitat implicarea Ministerului Energiei.
Printr-o scrisoare adresată ministrului Dumitru Chisăliță, fundația a cerut explicații privind depășirea termenului legal și un calendar concret pentru aplicarea prevederilor. Organizația a insistat ca prosumatorii să nu fie prejudiciați financiar din cauza întârzierilor administrative ale autorităților sau a furnizorilor.
Potrivit datelor ANRE citate de FACIAS, la 31 iulie 2026 erau înregistrați 373.249 de prosumatori în România, dintre care 337.607 persoane fizice. Noile reguli permit persoanelor fizice cu instalații de până la 27 kW să folosească surplusul de electricitate pentru plata facturilor la gaze naturale, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.
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