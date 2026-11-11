Două rachete rusești au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova

Două rachete de croazieră rusești au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova miercuri, 11 noiembrie 2026, în timpul atacurilor asupra Ucrainei. Proiectilele au traversat teritoriul țării timp de câteva minute.
Ministerul Apărării din Chișinău a confirmat oficial incidentul, precizând că cele două rachete au fost detectate de sistemul național integrat de monitorizare a spațiului aerian. Instituția a stabilit traseele și intervalele în care proiectilele au survolat teritoriul Republicii Moldova.
Prima rachetă a pătruns în spațiul aerian moldovenesc la ora 06:04, venind din direcția localității Iaski, regiunea Odesa, către Tudora, raionul Ștefan Vodă. Proiectilul a traversat teritoriul țării timp de aproximativ cinci minute, părăsind spațiul aerian la ora 06:09, în direcția localității Starocazacie, tot din regiunea Odesa.
A doua rachetă a intrat în spațiul aerian la ora 06:06, dinspre Lîmanske (regiunea Odesa) către Pervomaisc, o localitate din zona transnistreană. Aceasta a revenit în spațiul aerian ucrainean la ora 06:10, în direcția Razdelna, după aproximativ patru minute de zbor.
La momentul comunicării incidentului, autoritățile nu au anunțat victime sau pagube materiale pe teritoriul Republicii Moldova. Specialiștii continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii externi.
Contextul încălcărilor din 2026
Incidentul de miercuri se înscrie într-o serie de evenimente similare înregistrate după declanșarea invaziei rusești în Ucraina, în februarie 2022. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Apărării la 6 noiembrie 2026, de la începutul anului fuseseră consemnate 69 de incidente.
Numărul total al încălcărilor spațiului aerian din 2022 a ajuns la 106. La începutul lunii octombrie 2026, președinta Maia Sandu anunțase că cinci drone și rachete au traversat spațiul aerian într-un interval de 15 minute, incident în urma căruia Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse pentru a protesta față de încălcarea suveranității.