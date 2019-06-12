Economie· 2 min citire
Aproape 100 de agenți economici, verificați de inspectorii de muncă. Amenzi și sancțiuni cu nemiluita
12 iun. 2019, 15:08
Articol scris de Scris de Tesinschi Augusta
Aproape 100 de agenți economici din județul Sălaj au fost verificați de inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj. Controalele, desfășurate atât în domeniul relațiilor de muncă (RM), cât și în domeniul sănătății și securității în muncă (SSM), au avut loc în cursul lunii mai, iar cuantumul amenzilor aplicate de inspectorii ITM Sălaj, pentru nerespectarea legislației în domeniul muncii au fost de 60.000 de lei. Potrivit reprezentanților instituției menționate, în domeniul RM, inspectorii de muncă au verificat 67 agenți economici, din care 31 au fost sanctionați, fiind aplicate șase amenzi, în cuantum total de 52.000 lei și 46 avertismente. În urma controalelor au fost depistate cinci persoane care munceau fără a avea întocmit contract individual de muncă - angajatorii fiind sancționai contraventional. Alte încălcări ale prevederilor legale pentru care au fost aplicate amenzi: nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară; nerespectarea dispozițiilor legale privind munca suplimentară; nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat; nerespectarea obligației ca salariatului să i se elibereze adeverință de vechime la încetarea activității. De asemenea, pentru deficiențele constatate inspectorii de muncă au aplicat și avertismente care se referă la: nerespectarea prevederilor privind sărbătorile legale; nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal; nerespectarea prevederilor privind munca de noapte; nerespectarea obligației păstrării copiei contractului individual de muncă pentru salariații din locul de munca respectiv și nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă respectiv a modificării acestora în registrul general de evidență al salariaților în format electronic. În domeniul SSM au fost controlați 30 de agenți economici și fost aplicată o amendă în cuantum de 8.000 de lei pentru nerespectarea obligației angajatorului privind cunoașterea și aplicarea de către lucrători a prevederilor legale în domeniul SSM, dar și 16 avertismente. Deficiențele constatate și sancționate cu avertisment se referă la: neutilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de protectie; nerespectarea obligației de a stabili prin fisa postului atribuțiile și răspunderile în domeniul SSM pentru toți lucrătorii; lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protectie și lipsa instrucțiunilor proprii în domeniul SSM pentru toate activitățile desfășurate. Pentru toate deficientele constatate inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a acestora.
Sursa foto: www.ziarbicaz.ro
