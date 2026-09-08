Aprovizionarea globală cu motorină, sub presiune. Rezervele scad și problemele ar putea continua până în 2027

Piața globală a motorinei intră într-o perioadă tot mai dificilă, pe fondul scăderii stocurilor și al problemelor care afectează rafinăriile și transporturile de produse petroliere.
Stocurile de produse petroliere au ajuns la niveluri reduse în mai multe regiuni importante, iar situația este urmărită atent de traderi și companiile din sector. În Statele Unite, de exemplu, rezervele de distilate, categorie din care face parte și motorina, au coborât la niveluri foarte scăzute.
Problemele sunt amplificate de dificultățile întâmpinate de rafinării. Atacurile asupra unor instalații din Rusia și Orientul Mijlociu au redus capacitatea de procesare, în timp ce transporturile maritime sunt afectate de tensiunile geopolitice.
Rafinăriile schimbă prioritățile
Producătorii încearcă să maximizeze cantitățile de motorină, benzină și combustibil pentru aviație, produse pentru care cererea și prețurile sunt ridicate. Această strategie pune însă presiune suplimentară pe alte produse petroliere și limitează flexibilitatea pieței.
În același timp, reducerea exporturilor unor mari producători restrânge și mai mult oferta disponibilă pe piețele internaționale. Situația este complicată și de faptul că unele rute comerciale sunt ocolite, ceea ce mărește durata și costurile transporturilor.
România este dependentă de importuri
Problemele de pe piața internațională pot avea efecte și asupra României, care depinde în mare măsură de importuri de țiței și produse petroliere. Motorina este deosebit de importantă pentru transportul rutier, agricultură, construcții și distribuția de mărfuri.
O analiză a Asociației Energia Inteligentă arată că existența unor rezerve strategice nu înseamnă automat că România dispune de motorină pentru 90 de zile la pompă. O parte dintre stocuri se află sub formă de țiței sau în alte state europene, iar mobilizarea lor presupune transport și, în cazul țițeiului, procesare în rafinării.
Într-un scenariu sever, cu întreruperi prelungite ale unor fluxuri de aprovizionare, primele deficite locale de motorină ar putea apărea în jurul lunii decembrie, iar presiunea asupra rezervelor ar putea continua în ianuarie 2027. Analiza este însă un scenariu de stres, nu o prognoză privind apariția unei penurii la nivel național.