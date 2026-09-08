Gheorghe Piperea: „I-am oferit o portiță de scăpare lui Grindeanu, în condițiile AUR!”

Publicat 8 sept. 2026, 13:18 Sursă Realitatea PLUS

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține că formațiunea pe care o reprezintă i-ar fi oferit lui Sorin Grindeanu o variantă pentru formarea unui guvern susținut de AUR. Potrivit lui Piperea, propunerea ar fi presupus negocieri oficiale și transparente, însă, după două zile, nu ar fi existat nicio reacție din partea lui Grindeanu.

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