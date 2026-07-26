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Economie· 2 min citire
Cel mai mare restanțier la întreținere din România: „Suma pe care o datorează este undeva la câteva milioane de euro”
Primăria Capitalei
Primăria Municipiului București ar fi cel mai mare restanțier la plata întreținerii din România, acuză Radu Opaina, fondatorul Federației Asociațiilor de Proprietari din România. Potrivit acestuia, municipalitatea deține mii de apartamente în blocuri din Capitală și ar avea datorii de ordinul milioanelor de euro către asociațiile de proprietari.
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