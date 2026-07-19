Advertising
Social· 1 min citire
Trenurile circulă din nou normal pe ruta afectată de furtuna din București. S-a reluat circulația pe ambele fire ale sectorului București Băneasa-Pantelimon
Trenurile circulă din nou normal pe ruta afectată de furtuna din București. Foto: Profimedia
Publicat20 iul. 2026, 00:07
SursăAgerpres
Intervențiile la linia de contact de pe firul II București Băneasa - Pantelimon au fost finalizate, iar alimentarea cu energie electrică a fost restabilită, a anunțat, duminică seara, CFR SA.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:29Bilanțul IGSU după o zi de coșmar. 29 de localități din 16 județe afectate de urgia apelor
- 12:52Tradiții și superstiții de Sfântul Ilie. Ce să nu faci sub nicio formă în 20 iulie
- 12:39Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la un an de la moartea lui Felix Baumgartner
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News