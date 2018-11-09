În locul fabricii IAIFO se va construi cel mai mare Centru comercial din Zalău. Consilierii locali urmează să aprobe Planul Urbanistic Zonal
10 nov. 2018, 00:10
Tesinschi Augusta
Un imens centru comercial, ''Retail Park Zalău'', urmează să fie construit în următoarea perioadă în municipiu. Centrul, de tip ''Mall'', se va întinde pe un teren cu o suprafaţă de peste cinci hectare aflat în posesia societăţii Rominserv Valves, cunoscută sub denumirea de IAFO. Construcţia celui mai mare centru comercial de tip ''Mall'' din Sălaj este cuprinsă într-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local (CL), de luni - 12 noiembrie, ''privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal în vederea construirii Retail Park Zalău, bulevardul Mihai Viteazul nr. 58, beneficiar SC Rominserv Valves IAIFO SRL''. Potrivit proiectului, terenul pe care urmează să fie construit ''gigantul'' centru comercial se află în intravilan, în zona industrială. Amplasamentul, pentru care se solicită schimbarea destinaţiei din zonă industrială în zonă comercială, este alcătuit în prezent din mai multe terenuri cu suprafaţa totală de 52.206 mp, respectiv 5,4 hectare, iar ca şi poziţie este situat în vecinătatea staţiei de carburanţi ''Rompetrol''. Conform PUZ-ului SC Rominserv Valves IAIFO, care urmează să fie supus aprobării, zona trebuie dotată cu utilităţi, accese şi noi construcţii. Astfel, circulaţia va fi modernizată, se va păstra accesul auto existent care va fi folosit pentru aprovizionarea spaţiilor comerciale. De asemenea, va fi amenajată o zonă de acces carosabil (accesul auto) în incinta centrului comercial. În PUZ este prevăzută şi amenajarea unui sens giratoriu pentru accesul publicului în parcarea centrului comercial, la intersecţia bulevardului Mihai Viteazul cu strada General Dragalina, iar pentru accesul necesar aprovizionării magazinelor din aripa vestică se va realiza un acces distinct - pentru a asigura un bun flux necesar. Numărul locurilor de parcare, prevăzute la nivelul solului, va fi de aproximativ 850. Dintre aceste, 34 vor fi destinate persoanelor cu dizabilităţi - propuse pentru poziţionare la proximitatea intrărilor. ''Retail Park'' Zalău va fi construit în regim P+E şi va cuprinde: centre comerciale, galerii comerciale, magazine cu plazza interioară, cinematograf, multiplex, restaurante, cofetării, cafenele, edituri, centre mass media, centre de recreere şi sport cu spaţii acoperite şi descoperite, magazine alimentare, comer cu obiecte de artă, spaţii pentru tîrguri şi expoziţii, activităţi economice cu caracter comercial şi de servicii, cazinou etc. De precizat este faptul că demolarea construcţiilor existente pentru construcţia gigantului centru comercial va fi realizată de ''Rominserv Valves IAIFO''. Prin acest proiect este posibil ca peste 5.ooo de persoane să-şi găsească un job, inclusiv foşti angajaţi ai societăţii beneficiare. În ultimii ani activitatea la ''Rominserv Valves IAIFO'' s-a redus şi implicit şi numărul angajaţilor - care în prezent este de circa 300 de persoane.
