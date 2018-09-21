Joburi europene pentru sălăjeni. Peste 1.900 de oferte

Articol scris de Scris de Tesinschi Augusta

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei Eures România, e 1.914 de locuri de muncă vacante. Potrivit ofertei, disponibilă și în cadrul Departamentului Eures din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj, joburile disponibile sunt în: Spania – 951 de locuri de muncă din care 800 muncitor necalificat în agricultură, 150 muncitor necalificat în agricultură, 1 operator centrale electrice; Germania – 453 de locuri de muncă, din care 120 curier, 80 pentru personal curățenie, 50 - electrician, 50 - instalator, 50 - lăcătuș, 50 - sudor, 17 - șofer camion, patru - manager hardware sisteme de securitate, patru manager software sisteme de securitate, patru mecanic instalații sanitare, de încălzire și climatizare, patru - șofer autobuz, două - bucătar, două - inginer verificare și validare, două - lucrător forestier, două - personal în domeniul hotelier, un loc -constructor structuri din metal, un loc coordonator activități arhitectură electrică, un loc coordonator echipă domeniul electric/electronic, un loc pentru dezvoltator componente electrice/electronice, un loc pentru dezvoltator E în sistem Android, un job inginer de sistem, un job inginer dezvoltare, un job inginer proiectant, un job ospătar, un job personal servire la mese, un job recepționer, un job specialist restaurant; Marea Britanie – 202 de locuri de muncă, din care 200 pentru muncitori industria piscicolă, un job curier liber profesionist, un job vopsitor auto; Letonia – 80 de locuri de muncă, din care 20 - instalator, 20 lăcătuș mecanic/mecanic auto, 20-tencuitor, 20-zugrav; Irlanda–79 de locuri de muncă, din care 50pentru îngrijitor persoane, 25 pentru ciontolitor, patru -cosmetician și manichiurist; Olanda–67 de locuri de muncă, din care 20 - lucrător la bandă producție, 20-operator la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor alimentare, zece-ambalator, zece-manipulator, cinci pentru culegători căpșuni, un job pentru agent de muncă temporară, un job pentru mecanic mașini agricole; Malta–27 de locuri de muncă, din care zece- tehnician, șapte-instalator ELV, trei-tehnician mecanic service, două - tehnician electronică service, două-tâmplar, două-tehnician proces, un job pentru montator semne de circulație; Norvegia–25 de locuri de muncă, din care zece- vopsitor auto/tehnician de reparații, cinci-electrician, cinci - farmacist, două joburi pentru montator acoperișuri, un job-antrenor gimnastică artistică, un job-lucrător pensiune (fermă), un job-senior dezvoltator aplicații; Polonia–zece locuri de muncă, din care zece-zidar; Danemarca–cinci locuri de muncă pentru vopsitor auto; Franța– cinci locuri de muncă, din care trei pentru șofer camioane și mașini mare tonaj, două pentru montator acoperiș piscină; Suedia–trei locuri de muncă-mecanic auto; Slovenia-două locuri de muncă pentru tehnician service; Ungaria–două locuri de muncă-muncitor/tehnician în construcția rețelelor de telefonie; Belgia–un loc de muncă pentru inginer/specialist calitate; Bulgaria-un loc de muncă pentru specialist în publicitate online și Finlanda-un loc de muncă-măcelar. Persoanele interesate se pot adresa la sediul AJOFM Sălaj, departament Eures-munca în străinătate.