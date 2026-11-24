Autoritățile au prelungit termenul de finalizare a modernizării drumului județean DJ 102I, care leagă Valea Doftanei de Brădet, până la 25 august 2029. Lucrările, aflate la un stadiu fizic de aproximativ 30%, urmau inițial să se încheie în octombrie 2028.
Prelungirea termenului a fost formalizată printr-un act adițional la contractul de execuție, publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Conform calendarului anterior, investiția ar fi trebuit să fie finalizată în octombrie 2028.
Valoarea totală actualizată a proiectului se ridică la peste 431 de milioane de lei, potrivit datelor prezentate de BizBrașov. Modernizarea vizează un sector de 25,63 kilometri din DJ 102I, dintre Valea Doftanei (județul Prahova) și zona Brădet, aparținând municipiului Săcele (județul Brașov). Din traseu, 13,2 kilometri se află în județul Prahova, iar 12,43 kilometri în județul Brașov.
Întârzieri și dificultăți tehnice
Șantierul a fost deschis abia în august 2025, cu o întârziere de peste un an față de semnarea contractului, care a avut loc la 1 martie 2023. Constructorul, firma Construcții Erbașu, a solicitat mai multe prelungiri ale termenelor contractuale.
La jumătatea lunii octombrie, constructorul anunța executarea a aproape 2.000 de piloți forați, realizarea a peste trei kilometri de structuri de sprijin din beton armat și a aproximativ 600 de metri de structuri din gabioane. În paralel, cinci poduri și 41 de podețe se aflau în diferite stadii de execuție.
Reprezentanții constructorului au semnalat dificultăți legate de obținerea avizelor, scoaterea unor suprafețe din fondul forestier și necesitatea consolidării terenului într-o zonă montană dificilă. Motivele concrete ale celei mai recente prelungiri nu au fost detaliate în informațiile publicate până în prezent.
Specificații tehnice și finanțare
Șoseaua modernizată va avea o platformă cu lățimea de opt metri, câte o bandă de circulație pe fiecare sens, acostamente și sisteme de colectare a apelor pluviale. Viteza de proiectare este de 50 km/h.
Investiția este realizată de Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții (CNI), în parteneriat cu consiliile județene Prahova și Brașov.
O alternativă la DN1 cu condiționări
Noua rută ar permite șoferilor care se deplasează dinspre București către Brașov să evite zonele cu trafic intens, precum Comarnic, Sinaia, Bușteni, Azuga și Predeal, urmând traseul prin Câmpina, Valea Doftanei și Săcele.
Există însă o verigă lipsă: Centura de Est a municipiului Câmpina. Fără această conexiune între DN1 și drumul județean către Valea Doftanei, există riscul ca traficul să fie direcționat prin oraș. În septembrie 2026, președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a anunțat reluarea demersurilor pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate privind această variantă ocolitoare.
Soluția tehnică propusă anterior presupunea o investiție estimată la aproximativ 1,6 miliarde de lei. Autoritățile încearcă acum să identifice un traseu mai puțin costisitor, care să utilizeze drumuri existente.
Proiectul TransBai și impactul turistic
În paralel, Consiliul Județean Prahova pregătește o altă rută alternativă la DN1, denumită TransBai. La începutul lunii noiembrie 2026 a fost lansată licitația pentru execuția primului tronson, dintre Gura Vitioarei și Valea Doftanei, cu o valoare estimată de aproximativ 288,7 milioane de lei, fără TVA.
Modernizarea DJ 102I ar putea stimula dezvoltarea turistică a Văii Doftanei, zona care beneficiază deja de infrastructură de cazare în localitățile Teșila și Trăisteni. Deși drumurile montane nu au capacitatea unei autostrăzi, ele pot contribui la reducerea presiunii asupra DN1 până la realizarea autostrăzii Ploiești-Brașov.