CNAIR face 130 de angajări după decizia Guvernului. Ce posturi sunt disponibile
Pupitru Guvern. Foto/Inquam
Guvernul aprobă 130 de angajări la CNAIR. Sunt prevăzute 14 posturi pentru tunelul Momaia, 40 pentru Toll.ro și 76 pentru intervențiile de iarnă.
Guvernul a aprobat deblocarea a 130 de posturi în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Noile angajări vizează funcționarea tunelului Curtea de Argeș (Momaia), administrarea platformei electronice Toll.ro, dar și suplimentarea echipelor care intervin pentru întreținerea drumurilor naționale în sezonul rece.
Decizia a fost luată în ședința de Guvern de vineri, 20 noiembrie 2026, prin aprobarea unui memorandum care permite ocuparea unor posturi vacante din cadrul CNAIR.
Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, care a precizat că suplimentarea personalului este necesară pentru asigurarea funcționării infrastructurii rutiere și a serviciilor gestionate de companie.
130 de posturi aprobate la CNAIR. Cum vor fi repartizate angajările
Potrivit memorandumului aprobat de Executiv, cele 130 de posturi vor fi distribuite în funcție de necesitățile operaționale ale companiei.
Cea mai mare parte a angajărilor este destinată activităților de întreținere și intervenție pe drumurile naționale, în special în perioada sezonului rece.
Repartizarea personalului este următoarea:
14 angajați pentru tunelul Curtea de Argeș (Momaia);
40 de angajați pentru platforma electronică Toll.ro;
76 de angajați pentru intervențiile pe timp de iarnă.
Astfel, CNAIR va putea ocupa atât posturi necesare administrării unor obiective de infrastructură, cât și poziții destinate intervențiilor operative.
Tunelul Momaia va avea 14 angajați pentru operare și mentenanță
O parte dintre noile posturi aprobate de Guvern este destinată tunelului Curtea de Argeș, cunoscut și sub denumirea de tunelul Momaia.
CNAIR va putea angaja 14 persoane care se vor ocupa de monitorizarea, mentenanța și intervențiile necesare pentru exploatarea în condiții de siguranță a obiectivului.
Activitatea personalului va fi organizată în ture de câte opt ore, astfel încât tunelul să poată fi supravegheat permanent, 24 de ore din 24.
Angajații vor avea responsabilități legate de monitorizarea infrastructurii, verificarea instalațiilor și intervenția în cazul apariției unor probleme tehnice sau operaționale.
40 de persoane vor asigura funcționarea platformei Toll.ro
Alte 40 de posturi au fost aprobate pentru operarea și mentenanța platformei electronice Toll.ro.
Personalul suplimentar va contribui la administrarea sistemului informatic și la desfășurarea activităților necesare funcționării serviciilor electronice asociate platformei.
Această suplimentare de personal urmărește asigurarea suportului tehnic și operațional pentru sistemul gestionat de CNAIR.
CNAIR angajează 76 de persoane pentru intervențiile din sezonul rece
Cele mai multe posturi aprobate, respectiv 76, sunt destinate activităților de întreținere și intervenție pe rețeaua rutieră în perioada iernii.
Angajările vor fi realizate pe perioadă determinată, iar personalul va sprijini echipele CNAIR în gestionarea situațiilor specifice sezonului rece.
Suplimentarea echipelor este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de întreținere și pentru intervențiile operative pe drumurile administrate de companie, în condiții meteorologice dificile.
Ministrul Transporturilor: aprobarea memorandumului, un prim pas pentru administrarea infrastructurii rutiere
Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a prezentat aprobarea memorandumului drept un pas important pentru îmbunătățirea administrării infrastructurii rutiere din România.
Oficialul a transmis că măsura contribuie la asigurarea personalului necesar pentru operarea obiectivelor de infrastructură și pentru desfășurarea serviciilor aflate în responsabilitatea CNAIR.
„Este un prim pas spre normalitate în administrarea eficientă a domeniului rutier, esențial pentru dezvoltarea economică a României”, a transmis ministrul într-un mesaj publicat pe Facebook.
Prin această decizie, CNAIR primește aprobarea pentru ocuparea a 130 de posturi, cu responsabilități care acoperă operarea tunelului Momaia, funcționarea platformei Toll.ro și intervențiile necesare pe drumurile naționale în sezonul de iarnă.
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