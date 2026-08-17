Motorina scade sub pragul psihologic de 10 lei. Bogdan Ivan atacă Guvernul: „Cum am ajuns iar aici?”

Publicat 17 aug. 2026, 14:58 Sursă Realitatea.net

Motorina standard a coborât sub pragul de 10 lei pe litru după reducerea cu 20% a accizei. Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan spune că a alimentat luni cu 9,99 lei pe litru. Cu numai câteva zile înainte, același carburant ajunsese la aproximativ 10,70 lei. Diferența resimțită la pompă este de aproape 70 de bani pentru fiecare litru.

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