Motorina se scumpește puternic în UE. Care sunt țările cu cele mai mari prețuri

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 sept. 2026, 16:43

Prețul mediu al motorinei în Uniunea Europeană a ajuns la 2,23 euro pe litru, în creștere față de 2,16 euro în urmă cu o săptămână. În 19 state membre au fost înregistrate noi recorduri la pompă, pe fondul tensiunilor geopolitice și al problemelor privind aprovizionarea cu energie.

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