Patronatele cer urgent formarea unui nou Guvern, cu mandat de reducere a risipei și relansare economică

Confederația Patronală Concordia cere formarea urgentă a unui nou Guvern cu mandat de repornire a economiei, continuarea reformelor structurale și menținerea angajamentelor față de partenerii internaționali.

Dincolo de orice calcul și negocieri politice, patronatele atrag atenția că cel mai mare pericol îl reprezintă o criză politică prelungită, care "poate costa România peste 100 de miliarde de lei în cinci ani, prin efectul combinat al pierderii ratingului de țară investment grade și al blocării fondurilor europene".

România se află deja într-un moment fragil, care se vede în cursul valutar, în randamentele titlurilor de stat și în credibilitatea țării în fața investitorilor, arată Confederația Patronală Concordia.

“Avem 15 miliarde de euro disponibile pentru România din fonduri europene, în 2026. Termenul pentru banii din PNRR este 31 august 2026. Au mai rămas doar 119 de zile. Timpul este foarte scurt și avem nevoie rapid de dialog real, responsabil, care să ducă la restabilirea unui echilibru din partea tuturor decidenților. România a pierdut un guvern, este esențial să nu își piardă și direcția. Companiile din România nu se uită la ce partid e la putere. Se uită la cursul valutar de azi, la dobânda de azi, la facturile de energie. Și astăzi, toate sunt mai rele decât acum două săptămâni sau acum două luni.”, a declarat Paul Aparaschivei, directorul executiv Concordia.

Concordia solicită tuturor actorilor politici să trateze formarea noului Guvern ca pe o urgență națională, nu ca pe un concurs de orgolii sau o negociere de poziții. (...) Fiecare săptămână de incertitudine politică se traduce în lipsă de predictibilitate care înseamnă investiții amânate, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol.

Cerem, de asemenea, ca discuțiile referitoare la un nou Executiv să fie centrate în jurul unui program economic coerent.

Prioritățile Concordia rămân neschimbate: eliminarea impozitelor pe cifra de afaceri din 2027, pentru a debloca capital esențial pentru investițiile private, predictibilitate fiscală pe termen mediu și lung, fără noi taxe, accelerarea investițiilor în infrastructură energetică și de transport, și un dialog social real, constant și consistent cu organizațiile patronale reprezentative, pentru a aduce mai multă competitivitate în economia românească.

Concordia rămâne angajată să contribuie la acest proces. Suntem deschiși și vom oferi propuneri și soluții concrete în orice consultare care servește interesul economic al României", se transmite într-un comunicat..