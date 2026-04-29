Explozii lângă România: drone rusești lovesc Ismailul, F-16 ridicate de urgență
drone
Noi atacuri cu drone au vizat miercuri dimineață obiective civile și de infrastructură din Ismail, localitate aflată în apropierea frontierei fluviale cu România, în zona județului Tulcea.
Din cauza pericolului, autoritățile române au transmis un mesaj RO-Alert către populația din nordul județului, pentru a-i avertiza asupra situației.
Potrivit Ministerul Apărării Naționale, atacurile au fost lansate de forțele ruse în cursul dimineții, fiind vizate mai multe ținte din apropierea graniței.
Ca măsură de precauție, două aeronave F-16 Fighting Falcon au decolat în jurul orei 01:10 de la baza aeriană de la Fetești, pentru misiuni de supraveghere și protecție a spațiului aerian.
Sistemele radar au detectat două grupuri de drone, formate din șapte, respectiv opt aparate, care au lovit zona Ismail. Piloții români au raportat mai multe explozii pe teritoriul ucrainean, pe malul opus al Dunării.
Autoritățile au precizat că nu au fost identificate încălcări ale spațiului aerian național. Alerta aeriană a fost ridicată în jurul orei 02:40.
Ministerul Apărării a transmis că informează în timp real aliații din NATO și menține legătura permanentă cu structurile partenere pentru monitorizarea situației.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:09 - Regulă fără precedent în fotbal: cartonaș roșu pentru jucătorii care își acoperă gura în timpul conflictelor
- 09:34 - Iran ridică miza în criza petrolului: taxe noi pentru Strâmtoarea Ormuz
- 09:17 - Noi dezvăluiri marca Rizea TV: Declarații recente despre Ion Sturza, prezentate la Rizea TV
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News