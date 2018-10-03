Persoanele cu minimum opt şi zece clase sunt cele mai căutate de angajatorii sălăjenii

Articol scris de Scris de Tesinschi Augusta

Nu mai puţin de 196 de locuri de muncă vacante sunt disponibile în judeţul Sălaj, în perioada 3-9 octombrie. Joburile sunt oferite de angajatorii din mediul privat prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj. Ofertele de muncă sunt disponibile în: comerţ, industria confecţiilor, turism, industria alimentară, construcţii, industria lemnului, producţie şi prestări. Angajatorii caută persoane cu studii medii şi cu minim patru, opt şi zece clase pentru posturi de : mecanic auto, muncitor necalificat, instalator încălzire centrală şi gaze, tehnician electronică, tehnicieni electromecanică, vânzător, şofer autoturism-camionete, manipulant mărfuri, tehnician sistem securitate, automatist, electrician întreţinere şi reparaţii, manipulant mărfuri, electrician, electrician exploatare reţele, tehnician gestiunea producţiei, operator calculator, electronist depanator utilaje calcul, instructor auto, lucrător comercial, secretară, tâmplar universal, instalator, sudor, mecanic, spălător manual, zidar pietrar, dulgher, lăcătuş mecanic, zugrav, bucătar, femeie de serviciu, brutar, patiser, confecţioner articole piele şi înlocuitori, confecţioneri tricotaje după comandă, confecţioner asamblor articole textile şi lucrător comercial. Pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile trei joburi: contabil - 1 job şi inginer proiectant - două joburi . Oferta este valabilă în Zalău, Crişeni şi Cehu Silvaniei, iar pentru mai multe informaţii, persoanele interesate se pot adresa la sediul AJOFM Sălaj.