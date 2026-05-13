Prețuri foarte diferite la apă, de la un județ la altul

Românii plătesc tarife foarte diferite pentru apă potabilă și canalizare, în funcție de județ sau de operatorul regional.

Potrivit datelor ANRSC valabile la 1 mai 2026, diferențele dintre cele mai scumpe și cele mai ieftine zone depășesc 100%.

Cele mai mari costuri cumulate, fără TVA, se înregistrează în Vaslui, unde apa și canalizarea ajung la 21,49 lei pe metru cub.

Urmează Iași, cu 21,17 lei/mc, Neamț, cu 20,72 lei/mc, Mediaș, Târgoviște și Turda.

La polul opus se află Prahova, cu 10,02 lei/mc, București, cu 10,43 lei/mc, Ilfov, Timiș, Miercurea Ciuc, Sibiu și Bihor.

Diferențele sunt explicate prin costurile de captare, tratare și transport, investițiile în infrastructură, lungimea și starea rețelelor, consumul de energie și accesarea fondurilor europene.

În unele județe, tarifele au crescut cu peste 15% în ultimul an, pe fondul scumpirii costurilor operaționale și al proiectelor de modernizare.