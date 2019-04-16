Privații, arși la buzunare de inspectorii de muncă

Articol scris de Scris de Tesinschi Augusta

Peste 110 agenți economici din județ au fost controlați de inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj în cursul lunii trecute. Acțiunea a scos la iveală o serie de abateri pentru care inspectorii de muncă au aplicat sancțiuni contravenționale și avertismente. Astfel, în domeniul relațiilor de muncă (RM)au fost controlați 74 de agenți economici, din care 81 au fost sancționați, aplicându-se șase amenzi, în cuantum total de 52.300 de lei și 75 de avertismente. În urma controalelor au fost depistate cinci persoane care munceau fără a avea întocmite contracte individuale de muncă, angajatorii fiind sancționați contravențional. Potrivit ITM Sălaj, încălcări ale prevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi: nerespectarea prevederilor legale privind munca de noapte ; nerespectarea dispozițiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara ; nerespectarea dispozițiilor legale privind munca suplimentară; nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat . De asemenea, tot în domeniul RM deficiențele constatate pentru care s-au aplicat avertismente , se referă la: nerespectarea prevederilor privind sărbătorile legale ; nerespectarea dispozițiilor legale privind repausul săptămânal ; nerespectarea obligației păstrării copiei contractului individual de muncă pentru salariații din locul de muncă respectiv și nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă respectiv a modificării acestora în registrul general de evidență al salariaților în format electronic . Amendă de 5.000 de lei pentru necomunicarea unui accident de muncă În domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați 38 de agenți economici. A fost aplicată o amendă în cuantum de 5.000 de lei pentru necomunicarea unui accident de muncă soldat cu vătămarea lucrătorului și 28 avertismente. Au fost aplicate și avertismente care se referă la: neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție, lipsa instrucțiunilor proprii în domeniul SSM pentru toate activitățile desfășurate, lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție, nerespectarea obligației de a stabili prin fisa postului atribuțiile și răspunderile în domeniul SSM pentru toți lucrătorii, neefectuarea controlului medical periodic și la angajare. Pentru toate deficiențele constatate inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a acestora.