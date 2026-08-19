Prosumatorii pot lua până la 15.000 de lei de la AFM pentru bateriile de stocare. Ce documente trebuie depuse
baterii stocare energie. Foto: Profimedia
Prosumatorii care vor să își instaleze sisteme de stocare a energiei produse de panourile fotovoltaice pot primi o finanțare de până la 15.000 de lei printr-un program derulat de Administrația Fondului pentru Mediu. Sprijinul financiar are ca obiectiv creșterea capacității de stocare a energiei regenerabile, astfel încât electricitatea produsă de prosumatori să poată fi utilizată ulterior pentru consumul propriu, iar energia rămasă să poată fi livrată în rețeaua națională.
Finanțarea este acordată din Fondul pentru Mediu și se aplică la nivel național.
Pentru cei care vor să intre în program, însă, obținerea banilor presupune mai mult decât instalarea unei baterii. Prosumatorul trebuie să pregătească documentele necesare, să se înscrie în aplicația AFM, să îndeplinească cerințele de eligibilitate și să fie atent la criteriile care determină punctajul.
După aprobare, urmează alegerea unui instalator validat, montarea sistemului de stocare și actualizarea certificatului de racordare. Orice greșeală făcută încă din etapa înscrierii poate afecta eligibilitatea proiectului sau poate duce la respingerea acestuia.
Cine poate primi finanțarea de la AFM
Programul se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator. Simplul fapt că o persoană deține panouri fotovoltaice nu este suficient pentru accesarea finanțării.
La momentul înscrierii, solicitantul trebuie să aibă deja calitatea de prosumator, iar documentele depuse trebuie să demonstreze acest lucru.
Există și condiții referitoare la activitățile economice sau profesionale desfășurate la locul unde urmează să fie implementat proiectul.
Potrivit ghidului, solicitantul nu trebuie să aibă la adresa respectivă sediul social sau fiscal al unei entități care desfășoară activități economice ori profesionale. De asemenea, la locul de implementare nu trebuie să desfășoare astfel de activități.
Ghidul prevede însă o excepție. Solicitantul poate fi eligibil dacă poate demonstra că energia electrică folosită pentru activitatea economică sau profesională este contorizată separat față de consumul aferent locuinței.
O altă cerință importantă este ca solicitantul să nu aibă obligații restante la bugetul de stat și la bugetele locale relevante.
Cine este exclus de la finanțare
Nu poate primi finanțarea solicitantul care are deja instalat un sistem de stocare a energiei electrice la locul declarat pentru implementarea proiectului.
De asemenea, proiectul poate fi respins dacă beneficiarul nu respectă criteriile pe care le-a declarat la înscriere și care au stat la baza stabilirii punctajului.
Prin urmare, informațiile introduse în momentul depunerii cererii trebuie să corespundă ulterior cu documentele și cu situația reală a proiectului.
Până la 15.000 de lei pentru bateria de stocare
Finanțarea acordată prin AFM poate reprezenta cel mult 75% din valoarea totală a proiectului. Există însă un plafon maxim de 15.000 de lei, TVA inclusă.
Restul sumei trebuie suportat de beneficiar. Contribuția proprie reprezintă diferența dintre valoarea totală a proiectului și finanțarea acordată de AFM și trebuie să fie de cel puțin 25% din valoarea proiectului.
Ghidul stabilește și un standard maxim de cost eligibil. Acesta este de 1.250 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare instalată, TVA inclusă.
Un aspect important este că finanțarea aprobată nu poate fi suplimentată ulterior. Dacă valoarea finală a proiectului depășește suma eligibilă și finanțarea aprobată, diferența trebuie achitată de beneficiar din fonduri proprii.
Ce cheltuieli sunt acoperite de program
Finanțarea nu este destinată exclusiv cumpărării bateriei. În cadrul proiectului pot fi eligibile mai multe categorii de cheltuieli.
Sunt incluse:
achiziția sistemului de stocare;
montajul;
punerea în funcțiune;
TVA aferentă cheltuielilor eligibile.
Sistemul de stocare trebuie să aibă o capacitate de minimum 12 kWh.
Există și o situație particulară pentru prosumatorii care nu dețin deja un invertor hibrid. Ghidul permite instalarea acestuia ulterior, însă montarea trebuie făcută cel târziu până la momentul punerii în funcțiune a sistemului de stocare.
Cheltuielile aferente sunt eligibile doar dacă sunt efectuate după aprobarea finanțării de către AFM.
Astfel, prosumatorii trebuie să țină cont de faptul că programul nu permite decontarea retroactivă a unor cheltuieli realizate înainte ca finanțarea proiectului să fie aprobată.
Nu orice baterie poate primi finanțare
Sistemul de stocare trebuie să respecte mai multe condiții tehnice pentru a putea fi inclus în proiect.
În primul rând, bateria trebuie să fie nouă și să aibă o capacitate de cel puțin 12 kWh. Totodată, aceasta trebuie să fie compatibilă din punct de vedere tehnic cu instalația fotovoltaică deja existentă.
Printre tehnologiile acceptate de ghid se numără:
Li-Ion;
LiFePO4;
Na-Ion;
alte tehnologii echivalente care nu conțin plumb.
Sistemele care folosesc acumulatori cu plumb-acid nu sunt eligibile pentru finanțare.
Bateria trebuie să beneficieze de o garanție de minimum cinci ani și să aibă un număr minim de 3.000 de cicluri.
În plus, componentele sistemului trebuie să fie certificate de un organism acreditat.
De ce contează invertorul hibrid
Integrarea bateriei cu instalația fotovoltaică presupune existența unui invertor hibrid compatibil cu sistemul de stocare.
În situația în care instalația pe care o deține deja prosumatorul nu are un asemenea invertor, ghidul permite ca acesta să fie instalat până la punerea în funcțiune a sistemului de stocare.
Este un aspect pe care prosumatorii trebuie să îl verifice înainte de instalarea bateriei. Panourile fotovoltaice existente, invertorul și noul sistem de stocare trebuie să fie compatibile.
Programul stabilește și destinația sistemului finanțat. Bateria trebuie să deservească exclusiv locul de consum și de producere pentru care solicitantul are calitatea de prosumator.
Ghidul nu permite ca sistemul de stocare finanțat să fie folosit pentru alimentarea altor consumatori casnici sau a unor entități care desfășoară activități economice ori profesionale. Excepția este situația specială în care consumul aferent activității economice este contorizat separat, conform condițiilor prevăzute în ghid.
Ce documente trebuie pregătite pentru înscriere
Înscrierea se realizează prin aplicația pusă la dispoziție de AFM.
Un solicitant se poate înscrie o singură dată într-o sesiune și poate cere finanțare pentru un singur sistem de stocare. Procedura de înscriere este considerată finalizată după încărcarea documentelor, moment în care aplicația generează numărul de înregistrare.
Dosarul trebuie să conțină, potrivit ghidului, mai multe documente.
Printre acestea se află:
cererea de finanțare descărcată din aplicație și completată prin tehnoredactare;
actul de identitate;
certificatul de atestare fiscală privind obligațiile către bugetul de stat;
certificatul de atestare fiscală pentru taxele și impozitele locale aferente domiciliului;
un certificat de atestare fiscală pentru localitatea în care este implementat proiectul, dacă aceasta este diferită de localitatea de domiciliu;
contractul de prosumator;
certificatul de racordare;
o factură de energie electrică emisă pe numele solicitantului, care să nu fie mai veche de trei luni la momentul depunerii.
Un detaliu legat de formatul actelor poate crea probleme la înscriere. Atunci când un document este emis electronic de autoritatea competentă, acesta trebuie încărcat în aplicație în forma electronică originală în care a fost emis.
O simplă scanare sau o imagine a documentului electronic nu este acceptată ca înlocuitor.
Punctajul poate decide cine primește banii
Finanțarea nu se acordă exclusiv pe principiul „primul venit, primul servit”. Proiectele sunt clasificate în funcție de punctajul obținut.
În momentul completării cererii, solicitantul trebuie să declare trei elemente importante: procentul contribuției proprii, puterea instalată a sistemului fotovoltaic și capacitatea sistemului de stocare pentru care solicită finanțare.
Aplicația AFM calculează automat punctajul, iar maximumul care poate fi obținut este de 100 de puncte.
Cum se ajunge la cele 100 de puncte
Contribuția proprie poate aduce cel mult 40 de puncte. Cu cât procentul contribuției proprii raportat la valoarea totală a proiectului este mai mare, cu atât crește punctajul, până la limita de 40 de puncte.
Capacitatea bateriei poate aduce, la rândul ei, maximum 40 de puncte. Punctajul este stabilit în funcție de capacitatea de stocare, până la plafonul prevăzut de ghid.
Restul de 20 de puncte poate fi obținut în funcție de puterea sistemului fotovoltaic. Punctajul este egal cu puterea instalată, exprimată în kW, până la maximum 20 de puncte.
Așadar, datele introduse în cerere au o importanță directă asupra poziției proiectului în clasamentul pentru finanțare.
Nu este suficient ca informațiile declarate să pară corecte. Acestea trebuie să poată fi demonstrate ulterior prin documentele proiectului.
Ghidul stabilește clar că, dacă în urma verificărilor AFM constată că informațiile declarate nu sunt susținute de documentele depuse sau că acestea au determinat obținerea unui punctaj mai mare decât cel justificat, proiectul este respins.
Într-o astfel de situație, punctajul nu este recalculat, iar ordinea proiectelor nu este modificată.
Cum sunt departajate proiectele cu același punctaj
Atunci când două sau mai multe proiecte obțin același punctaj, ghidul prevede mai multe criterii de departajare.
Ordinea acestora este stabilită în funcție de:
valoarea absolută a contribuției proprii;
capacitatea sistemului de stocare;
puterea instalată a sistemului fotovoltaic;
data și ora înscrierii în aplicație.
Proiectele sunt apoi selectate în ordinea descrescătoare a punctajului, până la epuizarea bugetului alocat sesiunii.
Ce se întâmplă după depunerea dosarului
După închiderea sesiunii de înscriere, AFM începe verificarea dosarelor. Analiza se realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de proiecte.
Autoritatea verifică eligibilitatea solicitantului, eligibilitatea proiectului și valoarea cheltuielilor care pot fi finanțate.
Dacă apar neclarități în documentele depuse, AFM poate solicita clarificări, însă această solicitare poate fi transmisă o singură dată.
Solicitantul are la dispoziție maximum 10 zile pentru a răspunde și trebuie să transmită clarificările prin aplicație.
Un document obligatoriu care lipsește, un act expirat, nerespectarea condițiilor de eligibilitate sau netransmiterea clarificărilor în termenul stabilit poate duce la respingerea proiectului.
Pentru prosumator, procedura presupune astfel mai multe etape, de la pregătirea actelor și înscrierea în aplicația AFM până la verificarea punctajului, aprobarea finanțării, alegerea instalatorului validat, montarea bateriei și actualizarea certificatului de racordare.
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