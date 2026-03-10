Reuniune de urgență în G7 după scumpirea petrolului: barilul a depășit pragul de 116 dolari

Marile economii ale lumii încearcă să calmeze piața energiei după explozia prețurilor la țiței provocată de conflictul din Golf. Miniștrii de finanțe din statele G7 se reunesc de urgență pentru a discuta o măsură rară: eliberarea coordonată de petrol din rezervele strategic.

Obiectivul este limitarea scumpirilor care au lovit deja piețele globale și care riscă să alimenteze un nou val de inflație. În doar câteva zile, cotațiile au crescut puternic, iar barilul a depășit pragul de 116 dolari pe piețele internaționale.

Potrivit unor surse, Agenția Internațională pentru Energie ar putea pune pe piață până la 400 de milioane de barili din stocurile statelor membre pentru situații de criză. Măsura ar reprezenta aproape o treime din rezervele colective ale organizației.

Cele mai expuse sunt marile economii importatoare de țiței, precum China, India, Japonia sau Germania, care resimt rapid șocurile de pe piață. În același timp, presiunea politică crește și în Statele Unite, unde scumpirea carburanților afectează direct consumatorii.

Specialiștii avertizează că, dacă tensiunile din regiunea Golfului persistă, impactul s-ar putea resimți în întreaga economie mondială.