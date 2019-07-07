Sălăjenii, în topul cumpărătorilor de proprietăți în Cluj

Interesul sălăjenilor pentru proprietăți în județul vecin crește de la un an la altul. 66 la sută dintre persoanele care cumpără proprietăți în Cluj-Napoca sunt din județul Cluj, 32 la sută din județe din Transilvania, cumpărătorii din Sălaj aflându-se pe locul cinci.

După clujeni, cei mai mulți cumpărători sunt din județul Maramureș. Aceștia au cumpărat în Cluj-Napoca 376 de apartamente anul trecut, 77 de alte proprietăți (industrial, office), 9 case și 9 terenuri. Pe locul trei sunt bistrițenii, cu un număr de 259 de apartamente, 59 de alte proprietăți (industrial, office), 7 case și 15 terenuri.După cei din Bistrița, urmează în ordine, cumpărătorii din: Alba (232 de apartamente, 65 de alte proprietăți, 9 case, 4 terenuri),

Sălaj

(214 apartamenete, 49 alte proprietăți, 9 case, 6 terenuri), Mureș (196 apartamente, 33 alte proprietăți, un teren), Satu Mare (156 apartamente, 26 alte proprietăți, 4 case, trei terenuri), Hunedoara (117 apartamente, 12 alte prorietăți, 6 case, 1 teren), Bihor (88 de apartamente, 16 alte prorpietăți, 3 terenuri), Suceava (85 de apartamente, 8 alte proprietăți, o casă, 2 terenuri) sau Sibiu (82 de apartamente, 9 alte proprietăți, 3 case, 2 terenuri).Datele sunt pentru 2018 și apar în Ghidul Tranzacțiilor Imobiliare pe care Primăria Cluj și o companie privată, Veridio, îl face în fiecare an și care e o premieră națională având în vedere că aduce cifre în funcție de ceea ce se declară la Direcția de Taxe și Impozite Locale, scrie

actualdecluj.ro

Potrivit sursei citate, valoarea totală a tranzacțiilor imobiliare din Cluj-Napoca a fost de 642 de milioane de euro, ponderea cea mai mare având-o tranzacțiile cu apartamente, peste 64 la sută. Cei mai mulți cumpărători sunt persoane fizice care plătesc cu banul jos. Persoanele juridice dețin 19 la sută din valoarea tranzacțiilor și cumpără pe credite.