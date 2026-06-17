Topul pensionarilor săraci, în România. Moldova este „lider”. Câți români sunt obligați să „se descurce” cu 1.300 de lei pe lună

Publicat 17 iun. 2026, 09:33 Sursă Realitatea.Net

Pensia în România este, de 36 de ani, sinonimă cu sărăcia extremă. La nivelul lunii mai 2026, aproape un milion de bătrâni sunt obligați să subziste cu 1.300 de lei pe lună, cât este indemnizația lună de pensie. Statul mai adaugă la aceasă sumă un ajutor cuprins între 360 si puțin peste 500 de lei. Cei mai ulți români cu pensia minimă sunt înregistrați în județele Iași, Botoșani și Olt.

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