Advertising
Economie· 2 min citire
Sălajul, codaş la tranzacţiile imobiliare
26 feb. 2019, 15:07
foto pt reali
Articol scris de Scris de Tesinschi Augusta
Judeţul Sălaj este codaş la capitolul tranzacţii imobiliare. Conform datelor oficiale de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară ANCPI, în ianuarie 2019 au fost vândute, la nivelul întregii țări 30.733 de case și terenuri, cu 5.457 mai puține față de luna decembrie 2018 și cu 8.749 mai puține față de perioada similară a anului trecut. Mai puțin de jumătate din tranzacții s-au realizat ''cu banii jos'' - 44 la sută. Cele mai multe vânzări, în luna ianuarie, s-au făcut în București – 5.395, Ilfov – 2.623, Timiș – 1.736, Brașov – 1.612, Cluj – 1.857 şi Iași – 1.148. Județele cu cele mai puține imobile vândute în aceeași perioadă sunt: Sălaj – 173, Olt – 131 și Tulcea – 42.De asemenea, conform statisticilor, numărul românilor care s-au îndatorat la bancă pentru a-și lua apartamente sau terenuri a fost de 17.371, cu 1.055 mai mulți decât cei care au semnat ipoteci în luna ianuarie a anului trecut. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate la nivelul Capitalei. În București, au fost semnate 3.395 de contracte de ipotecă, pe locul al doilea se află județul Ilfov, cu 1.584, iar Clujul este pe locul al III-lea, cu 1.114 ipoteci. La polul opus, se află județele Sălaj – 63 ipoteci, Harghita – 57 și Gorj – 51 de ipoteci. Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în prima lună a anului 2019 sunt Galați – 460, Vrancea – 454, Brăila – 412.
Sursa foto: www.titirez.ro
Citește și:
- 22:24 - Romprest a pierdut procesul cu Primăria sectorului 1 pentru contractul de milioane de euro
- 21:21 - Guvernul Bolojan a majorat în secret salariile de la Romgaz - DOCUMENT
- 18:42 - Grindeanu avertizează: România intră în criză economică dacă scăderea PIB continuă
- 18:31 - Dobânzile la care se împrumută statul au început să scadă semnificativ
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News