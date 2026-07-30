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Economie· 1 min citire
România are peste 511.000 de șomeri în iunie 2026. Tinerii, categoria cea mai afectată
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Rata șomajului în România a fost de 6,3% în luna iunie 2026, în formă ajustată sezonier, în scădere cu 0,1 puncte procentuale față de luna mai, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
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