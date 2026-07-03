Taxe record pe salarii. România pune cea mai mare povară fiscală din UE. Comparație directă cu vecinii bulgari și unguri

Publicat 3 iul. 2026, 10:05 Sursă Realitatea.Net

România este campioana absolută a taxării muncii în Uniunea Europeană, arată ultimele date Eurostat. Un angajat român lasă la stat nu mai puțin de 41,5% din salariul său brut sub formă de impozite și contribuții. Povara fiscală este uriașă prin comparație cu alte state membre, cum ar fi Cipru sau Grecia, unde taxele pe muncă rețin doar 15,1%, respectiv 17% din venituri.

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