Ana Maria Păcuraru: Haos pe aeroportul Geneva din cauza summitului G7 de la Evian

Zborurile comerciale de pe aeroportul Geneva au fost anulate sau întârziate în lanț miercuri, pe fondul închiderii repetate a spațiului aerian de deasupra Lacului Leman, generată de plecările liderilor G7 de la summitul de la Evian. Ana-Maria Păcuraru, singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă la unul dintre cele mai puternice și influente foruri politice ale planetei, a transmis informații în exclusivitate pentru Realitatea Plus.
„În spatele meu vedeți tabelul de plecări și este o imagine pe care rar o întâlnești pe unul dintre cele mai eficiente aeroporturi din Europa. Cursă după cursă, anulat sau întârziat, iar motivul nu este unul tehnic; ne aflăm în plină fereastră de plecări a liderilor G7.
Acum câteva momente, un elicopter a decolat chiar de aici, una dintre numeroasele rotații care fac legătura între Evian și Geneva. De fiecare dată când o astfel de aeronavă oficială se ridică, spațiul aerian de deasupra Lacului Leman se închide, iar tot traficul comercial este oprit la sol.
De aici, tabelul pe care îl vedeți în spatele meu: summitul de la Evian s-a încheiat astăzi, iar liderii își iau pe rând zborul spre capitalele lor.
Singura excepție notabilă, președintele american Donald Trump, nu se întoarce încă la Washington, a acceptat invitația lui Emmanuel Macron la o cină la Palatul Versailles, organizată pentru a marca 250 de ani de la independența americană. Un final cu o puternică încărcătură simbolică, care plasează Statele Unite în centrul scenei.”, a transmis jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru.