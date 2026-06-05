Atac cu drone în apropiere de Kiev: patru persoane au murit după bombardarea unei fabrici care produce lapte praf pentru bebeluși

Sursă: realitatea.net

Un nou atac cu drone atribuit forțelor ruse a provocat victime și distrugeri semnificative într-o regiune din apropierea capitalei Ucrainei. Potrivit autorităților ucrainene, o fabrică din industria alimentară a fost lovită în timpul nopții, iar bilanțul preliminar indică patru persoane decedate și mai mulți răniți.

Incidentul a avut loc într-o zonă aflată în vecinătatea Kievului și a afectat o unitate de producție cunoscută pentru fabricarea de produse lactate, inclusiv lapte praf destinat alimentației copiilor.

Clădire administrativă distrusă în urma impactului

Conform informațiilor furnizate de administrația regională, atacul a provocat un incendiu puternic în cadrul complexului industrial. Flăcările au cuprins clădirea administrativă a fabricii, iar o parte importantă a construcției s-a prăbușit în urma exploziei.

Autoritățile locale au precizat că victimele se aflau la locul de muncă în momentul producerii atacului, desfășurându-și activitatea obișnuită în cadrul unității de producție.

Imaginile difuzate de serviciile de urgență surprind pagubele majore provocate de bombardament, inclusiv secțiuni întregi ale clădirii distruse și echipe de intervenție care luptă pentru stingerea incendiului.

Mai mulți răniți și persoane dispărute sub dărâmături

Pe lângă cele patru persoane care și-au pierdut viața, alte șapte au fost rănite și au primit îngrijiri medicale. Echipele de salvare continuă căutările printre ruinele clădirii, existând suspiciunea că două persoane s-ar putea afla încă sub dărâmături.

Intervenția este una complexă din cauza instabilității structurii afectate și a riscului de noi prăbușiri.

Salvatorii folosesc echipamente speciale pentru îndepărtarea resturilor și pentru localizarea eventualilor supraviețuitori.

Fabrica produce lapte praf pentru bebeluși

Potrivit imaginilor și informațiilor publicate de autoritățile ucrainene, unitatea afectată aparține unui producător local de lactate și este cunoscută pentru fabricarea de lapte praf destinat bebelușilor și altor produse alimentare.

Oficialii ucraineni au condamnat atacul, subliniind că ținta vizată era o întreprindere civilă care activa în sectorul alimentar și nu avea rol militar.

Războiul continuă să afecteze infrastructura civilă

Atacul din regiunea Kiev reprezintă unul dintre cele mai recente episoade ale conflictului care continuă să provoace pierderi de vieți omenești și distrugeri în Ucraina.

Pe măsură ce operațiunile militare se intensifică în mai multe regiuni ale țării, infrastructura civilă, inclusiv unități industriale, clădiri administrative și obiective economice, rămâne expusă riscurilor generate de bombardamente și atacuri aeriene.