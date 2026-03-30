Bolojan promite tăieri, dar statul a angajat 1.500 de oameni într-o singură lună: cureaua se strânge doar pentru cetățeni

În ianuarie 2026, în instituțiile publice erau ocupate 1.280.305 posturi. Asta înseamnă cu 1.510 mai multe decât în decembrie 2025, asta în timp ce premierul Ilie Bolojan vorbește încontinuu despre reducerea posturilor, dar pune accent doar pe administrațiile locale.

Fostul premier, Florin Cîțu, a anunțat pe Facebook că numărul posturilor din instituțiile publice a crescut în ianuarie 2026, comparativ cu luna decembrie a anului trecut.

„Foarte ciudat. În ianuarie 2026, numărul posturilor ocupate în aparatul de stat a crescut la 1.280.305 persoane, de la 1.278.795 în decembrie 2025. Adică încă 1.510 posturi ocupate în plus”, a declarat oficialul.

Ce spunea Bolojan chiar acum o săptămână

Recent, premierul Ilie Bolojan vorbea despre reduceri masive de personal, care ar urma să apară în lunile următoare, însă și anul trecut oficialul a vorbit despre tăieri de posturi în instituțiile publice:

„Este una din provocările pe care le avem în următoarele luni, una dintre cele mai importante, pentru că, așa cum știți, am adoptat înaintea bugetului pachetul pe administrație, care prevede reducerea aparatului guvernamental, național, ministerele, plus administrația publică locală cu 10%. Prin urmare, vom avea niște reduceri în lunile următoare, care sunt la nivelul zecilor de mii de posturi, în tot aparatul central și în administrația locală. Dar aceste reduceri trebuie făcute, înseamnă că trebuie hotărâri de consiliu date, trebuie date ordonanțe, trebuie date hotărâri de guvern, trebuie făcute concursuri. Deci, nu este o operațiune foarte ușor de făcut, dar mie mi s-a părut că este cât se poate de corect ca anul acesta să fie un efort al statului pe care îl face, suplimentar, pentru a-și reduce cheltuielile.

Deci, în câteva luni de zile, se va vedea că alocările care sunt făcute nu acoperă cheltuielile de personal, dacă nu se fac aceste reduceri. Asta s-a întâmplat, de exemplu, anul trecut, când s-au calculat reduceri de personal de 5% în primele luni, nu s-a făcut nicio reducere de personal, dimpotrivă, cheltuielile au crescut, s-a ajuns la o anvelopă pe primele șase luni de plus 10% față de aceeași perioadă a anului trecut și am intrat în deficitele în care am intrat. Anul acesta nu ne mai putem permite acest lucru și asta va fi urmărită în perioada următoare. Nu este o chestiune plăcută, dar trebuie să o facem.

Statul strânge cureaua doar pentru cetățeni

Toate instituțiile publice trebuie să-și facă reducerea de personal de 10%, de la Televiziunea Română, până la celelalte autorități, la ministere. Iar în zona ministerelor unde există un personal deficitar, unde nu ne putem permite reduceri de personal, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării , intră în vigoare măsura prin care, până la sfârșitul acestei luni, trebuie să venim cu un proiect în dezbatere publică pentru creșterea vârstei de pensionare pentru aceste categorii, având în vedere mecanismul de pensionare mult mai rapidă, pe care nu îl mai putem susține din punct de vedere bugetar”, a declarat oficialul.

Problema nu e că reducerile nu s-au făcut încă. Problema e că, între timp, numărul angajaților a crescut. Premierul vorbește despre zeci de mii de posturi care vor dispărea. În realitate, începutul de an vine cu posturi în plus. Cu alte cuvinte, statul spune că strânge cureaua, dar cifrele arată că, pentru moment, o strânge doar pentru cetățenii de rând.