CAD MĂȘTILE! MOMENTUL ÎN CARE ȘI NICUȘOR DAN A FOLOSIT TERMENUL ”AUTIST”. CUM ÎNCEARCĂ SISTEMUL SĂ FOLOSEASCĂ PERSOANELE VULNERABILE ÎN LUPTA PENTRU COTROCENI

În anul 2016, Nicuşor Dan, președintele USR la acea vreme, a declarat în cadrul unei vizite, la Timişoara, că formaţiunea sa îşi doreşte ”schimbarea clasei politice, a politicianului român” şi un Parlament care ”să nu fie autist”.

Sistemul și Nicușor Dan încearcă din răsputeri să pună mâna pe fotoliul de la Cotroceni și folosesc orice mijloc de manipulare pentru a-l denigra pe George Simion. În încercarea de a-l înlătura pe candidatul mișcării suveraniste din cursa prezidențială, aceștia au aruncat în lupta politică persoanele cu dizabilități.

În timp ce Nicușor Dan și oamenii săi arată cu degetul către George Simion, care din cauza oboselii și a presiunilor tot mai mari la care este supus de sistemul soroșist a folosit termenul de "autist" atunci când s-a referit la contracandidatul său, adevărul este că nu candidatul AUR a fost cel care a folosit acest cuvânt primul.

”Faţă de ruptura care există între clasa politică şi societate, în activitatea noastră viitoare veţi vedea o reprezentare a aspiraţiilor societăţii şi, concret, în Parlament, o discuţie a fiecărei comisii de specialitate cu actorii relevanţi din societate, organizaţii profesionale, patronale, ong-uri, organizaţii sindicale (...). Nu mai vrem să avem un Parlament autist, rupt de societate (...) ”, a afirmat Nicuşor Dan într-o conferinţă de presă.

Nouă ani mai târziu, George Simion a folosit același cuvânt, dar spre deosebire de Nicușor Dan, a avut curajul și demnitatea să își recunoască greșeala și și-a cerut scuze tuturor persoanelor care se confruntă cu această dizabilitate.

”PRO TV nu era programat și nu eram atent. Am spus că acest contracandidat este autist. Nu cred că am fost corect și îmi cer scuze față de pers neurodivergente, voiam sa zic ca este securist...<nazist, marxist, coldist și sorosist>”, a declarat George Simion.