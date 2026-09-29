Călin Georgescu, arest preventiv pentru 30 de zile - SURSE

Curtea de Apel București a admis, marți, contestația formulată de procurorii DIICOT și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, potrivit surselor Realitatea PLUS.
UPDATE- Surse Realitatea PLUS: Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu.
UPDATE 14:20 - Judecătorii au rămas în pronunțare în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul în care procurorii solicită arestarea preventivă pentru 30 de zile. Cei doi magistrați care au făcut parte inițial din complet au avut opinii diferite în privința măsurii care ar trebui dispusă.
În aceste condiții, instanța a decis formarea unui complet de divergență, urmând ca un al treilea judecător să se alăture completului și să contribuie la adoptarea unei soluții.
Călin Georgescu a fost citat din nou la instanță, în jurul orei 15:30, susțin surse citate de Realitatea PLUS.
UPDATE 10:26 - Călin Georgescu a ieșit de la CAB, acolo unde judecătorii dezbat, marţi, contestaţia procurorilor DIICOT împotriva deciziei Tribunalului Bucureşti prin care acesta a fost lăsat în libertate, sub control judiciar. La ieșirea de la instanță, Georgescu a fost întâmpinat de zeci de susținători care i-au scandat numele.
UPDATE 10:20 - Atât Călin Georgescu, cât și Ionel Rusen, au ieșit din sala de judecată. Ambii au fost însoțiți de avocații lor. Instanța a rămas în pronunțare.
UPDATE 9:20 - Călin Georgescu a ajuns, marți dimineață, la sediul CAB. Ulterior, la sediul instanței a ajuns și Ionel Rusen.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Este zi decisivă pentru Călin Georgescu la Curtea de Apel București (CAB). Atăzi este așteptat un verdict extrem de important în dosarul fostului candidat la alegerile prezidențiale, după ce acesta a atacat măsura controlului judiciar, iar procurorii au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Călin Georgescu este așteptat să ajungă astăzi la Curtea de Apel București (CAB). În jurul orei 9:00 începe termenul în dosarul acestuia. Este o zi importantă, întrucât vom vedea ce va decide astăzi instanța.
Pe data de 21 septembrie, Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore. Procurorii au cerut, în cazul său, arestarea preventivă, însă un judecător este cel care a decis să îl lase pe Georgescu sub măsura controlului judiciar.
Acesta este al treilea dosar care îl vizează pe Georgescu, care acesta este acuzat că l-a înșelat pe omul de afaceri Răzvan Leu cu 1,1 milioane de euro. În același dosar este vizat și un presupus complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen. Și acesta a contestat măsura controlului judiciar, cerând să fie cercetat în libertate.
CAB este așteptată să decidă tot azi dacă va accepta cererea procurorilor pentru arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Dosarul de înșelăciune a lui Călin Georgescu
Ancheta în dosarul de înșelăciune a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu suma de un 1 milion de euro.
Leu l-ar fi cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar fostul candidat i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase. Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.
În continuare, pentru a obține creditul, lui Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1 milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.