Advertising
Politica· 2 min citire
Guvernul Mureșan, la un pas de votul decisiv. De unde vin cele 30 de voturi în plus
Siegfried Muresan
Siegfried Mureșan anunță că are în jur de 200 de voturi certe pentru învestirea Guvernului, după negocieri cu parlamentarii din grupul minorităților naționale, dar și cu aleși neafiliați și formațiuni mai mici.
Citește și
- 20:04Ambasadorul SUA răspunde acuzațiilor privind căderea Guvernului Bolojan: „Democrația poate fi complecată”
- 19:39AUR vrea la guvernare și negociază cu toate partidele. Mesajul lui George Simion
- 19:16PNL îl duce pe Nicușor Dan la CCR dacă Guvernul Mureșan pică. Ce își dorescu liberalii
- 17:55Audieri pentru miniștrii din Cabinetul Mureșan. Cât timp are fiecare candidat pentru întrebări
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News