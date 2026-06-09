Călin Georgescu trage un semnal de alarmă: „Se iau acțiuni nechibzuite și distructive care afectează viitorul României”

Sursă: Realitatea.net

Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Judecătoria Sectorului 1, unde ar fi trebuit să înceapă judecarea pe fond în primul dosar penal în care procurorii au dispus și măsura controlului judiciar, însă termenul s-a amânat. Ulterior, președintele interzis a transmis un mesaj pentru toți românii.

Dosarul aflat pe rolul instanței îl vizează pe Călin Georgescu în legătură cu acuzații de propagandă legionară. Marți a avut loc unul dintre primele termene importante din procedura de judecare pe fond, însă procesul a fost amânat. La ieșirea de la Judecătoria Sectorului 1, Călin Georgescu a transmis un mesaj în care a criticat situația economică și socială din România.

„România astăzi este un stat neo-fanariot. Iar această rețetă fanariotă s-a aplicat cu succes. Îndatorări uriașe, taxe și impozite nejustificate și jug pe poporul român. Tinerii pleacă din țară. Sunt 10 milioane de români dintre ai noștri care lucrează, trăiesc și lucrează peste granițele țării. Fabrici se închid permanent, datoriile cresc amețitor, salariile și pensiile au ajuns la limita de supraviețuire, iar educația, cea mai mare bogăție a națiunii române și sănătatea sunt în colaps”, a declarat Georgescu.

De asemenea, Georgescu a lansat un nou atac dur la adresa actualei conduceri politice și a cerut public parlamentarilor să înceapă procedura de suspendare a președintelui.

Călin Georgescu cere suspendarea președintelui

„În fapt, România este instituțional ocupată, iar țara nu mai este în priză, țara este în prăbușire. Lovitura de stat care a început pe data de 6 decembrie 2024 a atins zilele trecute apogeul. Adică ziua de 4 iunie 2024, anul acesta, când ocupantul ilegal de la Palatul Cotroceni a bătut ultimul cui în sicriul democrației românești, anulând total alegerile parlamentare de pe 30 decembrie 2024 și vocea poporului prin forma abuzivă și sfidătoare a propunerii de guvern. Se impune asumarea răspunderii de către inițiatorii acestui demers, pentru că va fi un dezastru economic și social masiv. Și, în același timp, aceeași răspundere o poartă și viitoarele partide politice care probabil vor vota acest guvern.

Eu mă adresez astăzi fiecărui membru al Parlamentului României care mai are inimă, dragoste de țară, fiecărui reprezentant ales care a depus jurământ față de țară și față de poporul român. A venit vremea să vă ridicați. Este momentul ca imediat să începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal de la Cotroceni. Și asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat”, a transmis președintele interzis.

Călin Georgescu este de părere că România traversează o perioadă extrem de gravă și susține că deciziile luate de actuala conducere afectează direct viitorul țării. Acesta a vorbit despre ceea ce consideră a fi o degradare a democrației și a lansat un nou apel către clasa politică și către români.

Georgescu: „Rămân alături de omul simplu”

„Suntem în cazuri extreme, în care se pune problema viitorului națiunii române. Pentru că se iau acțiuni nechibzuite și distructive. Iar fiecare oră care trece și nu se acționează este o oră în plus în care acest personaj demontează, cărămidă cu cărămidă, fundația națiunii române. Prin urmare, România vă privește, istoria vă privește. Dacă nu acționați acum, va fi prea târziu de salvat ceva. Este o fereastră a oportunității de a intra pe firul democrației care este acum. Ridicați-vă, aveți atitudine, apărați țara înainte ca ultima lumină a democrației să se stingă definitiv. Momentul este acum și nu există mâine.

Întoarcerea la democrație înseamnă turul doi înapoi. Înseamnă desecretizarea ședinței CSAT și a ședinței informale CCR, înaintea anulării alegerilor din 6 decembrie 2024, din care, așa cum observăm, nu mai stă piatră pe piatră în acest moment, pentru că s-a făcut un abuz, o încălcare gravă a Constituției și a democrației, care practic duce la distrugerea acestei țări. Eu rămân alături de omul simplu, de omul obidit, nedreptățit, îmi asum, alături de românii din țara noastră, identitatea poporului român și, evident, personal, credința strămoșească ortodoxă. Peste orice strategie umană se află Dumnezeu. Și este important de știut, odată, că Dumnezeu ne-a salvat din toate aceste situații existente. Vedeți ultimele zile, de la drona de la Galați la drona de la Constanța, nimeni nu mai știe ce face și se vede incompetența crasă a tuturor instituțiilor țării. Și al doilea lucru: vă sugerez tuturor să vedeți dincolo de ecranele televizoarelor, să gândim creștinește, cu acuitatea conștiinței noastre, și să rămânem statornici în calea mântuirii, așa cum ne învață Iisus Hristos”, a mai transmis Georgescu.

Georgescu: „Suntem fii de Carpați, în foc botezați”

Călin Georgescu a încheiat mesajul transmis susținătorilor săi cu un apel la valorile pe care le consideră fundamentale pentru identitatea românească. Acesta a vorbit despre credință, libertate și demnitate, susținând că poporul român trebuie să își păstreze valorile indiferent de contextul politic sau social.

„Lecţia strămoşilor rămâne vie: demnitatea, credinţa, familia, libertatea. Nu suntem în zare, mai bine murim de o mie de ori decât să trăim câţiva ani în plus dacă acest tezaur inestimabil este vândut. Suntem fii de Carpaţi, în foc botezaţi şi cu lumină în gând vom rămâne definitiv un neam neînfrânt”, a încheiat președintele interzis mesajul.