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Politica· 2 min citire
Claudiu Târziu, 10 răspunsuri care îi conturează viziunea politică: „București”, „Suveranitate”, „Libertate” VIDEO
Claudiu Târziu
Publicat13 sept. 2026, 11:26
SursăRealitatea.Net
Europarlamentarul Claudiu Târziu a răspuns rapid la zece întrebări despre România, Europa, economie, libertate și politică, într-un exercițiu în care fiecare alegere a conturat, de fapt, prioritățile sale politice.
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